Эстерхази Де Галанта Мария
женский, родилась 1944, Будапешт
МатьЦу Виндиш-Гретц Элизабет Матильда Зита Карола Розалия Мария?.09.1923 г.р.
Супруги
Локвуд Джон Сагден?.03.1938 г.р.
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Рождение
1944
Отец: Эстерхази Де Галанта Джозеф Мария Мария Даниэль Казимир Франц Рудольф Ладислав Иоганн Эвенагелиста
Мать: Цу Виндиш-Гретц Элизабет Матильда Зита Карола Розалия Мария
Бракосочетание
10.09.1975
Муж: Локвуд Джон Сагден