Эстерхази Де Галанта Мария 1944 — найти родственников по фамилии на Familio

Эстерхази Де Галанта Мария

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1944, Будапешт

Мать
Цу Виндиш-Гретц Элизабет Матильда Зита Карола Розалия Мария?.09.1923 г.р.
Отец
Эстерхази Де Галанта Джозеф Мария Мария Даниэль Казимир Франц Рудольф Ладислав Иоганн Эвенагелиста08.09.1917 г.р.
Супруги
Локвуд Джон Сагден?.03.1938 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944

Отец: Эстерхази Де Галанта Джозеф Мария Мария Даниэль Казимир Франц Рудольф Ладислав Иоганн Эвенагелиста

Мать: Цу Виндиш-Гретц Элизабет Матильда Зита Карола Розалия Мария

Бракосочетание
10.09.1975

Муж: Локвуд Джон Сагден

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