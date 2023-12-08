Эстерхази Де Галанта Габриэлла Мария Илона Юзефа Алоизия Альбертина Фердинанд Агнес Вальпурга ?.01.1922 — найти родственников по фамилии на Familio

Эстерхази Де Галанта Габриэлла Мария Илона Юзефа Алоизия Альбертина Фердинанд Агнес Вальпурга

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась ?.01.1922, деревня Шалгочка, Галанта, Округ Пожони, Первая Чехословацкая республика

умерла 1992, Вена

Мать
Фон Фюнфкирхен Элен Мария Софи Анна Фердинандина15.03.1891 г.р.
Отец
Эстерхази Фон Галанта Казимир Мария Йозеф Арнульф Бартоломеус Кириакус Евстахиус08.08.1884 г.р.
Супруги
Палффи Де Эрдод Ладислав Александр Мария Александр Отто Йозеф Эрдоди?.06.1921 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1922

Отец: Эстерхази Фон Галанта Казимир Мария Йозеф Арнульф Бартоломеус Кириакус Евстахиус

Мать: Фон Фюнфкирхен Элен Мария Софи Анна Фердинандина

деревня Шалгочка, Галанта, Округ Пожони, Первая Чехословацкая республика

Бракосочетание
04.10.1944

Муж: Палффи Де Эрдод Ладислав Александр Мария Александр Отто Йозеф Эрдоди

Смерть
1992

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