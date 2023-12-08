Эстерхази Де Галанта Габриэлла Мария Илона Юзефа Алоизия Альбертина Фердинанд Агнес Вальпурга
женский, родилась ?.01.1922, деревня Шалгочка, Галанта, Округ Пожони, Первая Чехословацкая республика
умерла 1992, Вена
МатьФон Фюнфкирхен Элен Мария Софи Анна Фердинандина15.03.1891 г.р.
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Место
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Рождение
?.01.1922
Отец: Эстерхази Фон Галанта Казимир Мария Йозеф Арнульф Бартоломеус Кириакус Евстахиус
деревня Шалгочка, Галанта, Округ Пожони, Первая Чехословацкая республика
Бракосочетание
04.10.1944
Смерть
1992