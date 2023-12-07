Эстергази (Безобразова) Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смерти1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1824
Рождение ребёнка
26.03.1825
Сын: Апраксин Александр Александрович
Отец ребёнка: Апраксин Александр Петрович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
30.08.1826
Сын: Апраксин Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Апраксин Александр Петрович
Рождение ребёнка
16.10.1830
Дочь: Апраксина Юлия Александровна
Отец ребёнка: Апраксин Александр Петрович
Смерть
1891