Эстергази (Безобразова) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЭстергази (Безобразова) Елена Николаевна

Эстергази (Безобразова) Елена Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

1891

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1824

Муж: Апраксин Александр Петрович

Рождение ребёнка
26.03.1825

Сын: Апраксин Александр Александрович

Отец ребёнка: Апраксин Александр Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
30.08.1826

Сын: Апраксин Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Апраксин Александр Петрович

Рождение ребёнка
16.10.1830

Дочь: Апраксина Юлия Александровна

Отец ребёнка: Апраксин Александр Петрович

Смерть
1891

Мы используем куки для улучшения работы сайта.