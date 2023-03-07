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Анна Иванова

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1758

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: (Кистан Ефремов) Матвеев

Мать: Просковья Карпова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Марья Никитина

Отец ребёнка: Никита Филиппов

Рождение ребёнка
1783

Сын: Лев Никитин

Отец ребёнка: Никита Филиппов

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Федосья Никитина

Отец ребёнка: Никита Филиппов

Рождение ребёнка
1787

Сын: Егор Никитин

Отец ребёнка: Никита Филиппов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Филиппов

Смерть
После 1795
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