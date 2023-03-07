Анна Иванова
Место рождения
Дата рождения1758
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: (Кистан Ефремов) Матвеев
Мать: Просковья Карпова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Марья Никитина
Отец ребёнка: Никита Филиппов
Рождение ребёнка
1783
Сын: Лев Никитин
Отец ребёнка: Никита Филиппов
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Федосья Никитина
Отец ребёнка: Никита Филиппов
Рождение ребёнка
1787
Сын: Егор Никитин
Отец ребёнка: Никита Филиппов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Филиппов
Смерть
После 1795