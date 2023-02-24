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Марья Никитина
Марья Никитина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1781
Дата смерти
До 1795
Пол
Женский
Отец
Никита Филиппов
1763 г.р.
Мать
Анна Иванова
1758 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец:
Никита Филиппов
Мать:
Анна Иванова
Смерть
До 1795
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