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Просковья Карпова

Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1737

Дата смерти

1792

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Егор Иванов

Отец ребёнка: (Кистан Ефремов) Матвеев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: (Кистан Ефремов) Матвеев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: (Кистан Ефремов) Матвеев

Рождение ребёнка
1765

Дочь: В Никитино Алена Иванова

Отец ребёнка: (Кистан Ефремов) Матвеев

Смерть
1792
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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