Просковья Карпова
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смерти1792
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Сын: Егор Иванов
Отец ребёнка: (Кистан Ефремов) Матвеев
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: (Кистан Ефремов) Матвеев
Рождение ребёнка
1760
Сын: Дмитрий Иванов
Отец ребёнка: (Кистан Ефремов) Матвеев
Рождение ребёнка
1765
Дочь: В Никитино Алена Иванова
Отец ребёнка: (Кистан Ефремов) Матвеев
Смерть
1792