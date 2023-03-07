(Кистан Ефремов) Матвеев
Место рождения
Дата рождения1741
Дата смерти1788
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: (Ефрем Сорокин) Самойлов
Мать: Потешинка
Рождение ребёнка
1750
Сын: Егор Иванов
Мать ребёнка: Просковья Карпова
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Просковья Карпова
Рождение ребёнка
1760
Сын: Дмитрий Иванов
Мать ребёнка: Просковья Карпова
Рождение ребёнка
1765
Дочь: В Никитино Алена Иванова
Мать ребёнка: Просковья Карпова
Смерть
1788