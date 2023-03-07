(Кистан Ефремов) Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кистан Ефремов) Матвеев

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Место рождения

Никитино

Дата рождения

1741

Дата смерти

1788

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: (Ефрем Сорокин) Самойлов

Мать: Потешинка

Рождение ребёнка
1750

Сын: Егор Иванов

Мать ребёнка: Просковья Карпова

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Просковья Карпова

Рождение ребёнка
1760

Сын: Дмитрий Иванов

Мать ребёнка: Просковья Карпова

Рождение ребёнка
1765

Дочь: В Никитино Алена Иванова

Мать ребёнка: Просковья Карпова

Смерть
1788
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