Бугров Еким (Аким)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1888 и 1896
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1888 и 1896
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1888 и 1896
Сын: Бугров Сафрон Екимович (Акимович)
Мать ребёнка: не указана
Дата рождения рассчитана как -19/-27 лет от даты ранения.
Смерть
Между 1888 и 1896