Бугров Еким (Аким) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБугров Еким (Аким)

Бугров Еким (Аким)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1888 и 1896

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1888 и 1896

Сын: Бугров Филипп Акимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1888 и 1896

Сын: Бугров Сафрон Екимович (Акимович)

Мать ребёнка: не указана

Дата рождения рассчитана как -19/-27 лет от даты ранения.
Смерть
Между 1888 и 1896
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close