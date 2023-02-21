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Бугров Филипп Акимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1888 и 1896

Дата смерти

После 07.02.1915 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1888 и 1896

Отец: Бугров Еким (Аким)

Мать: не указана

Смерть
После 07.02.1915 ст.
Рядовой 8 роты 101-й пехотного Пермского полка. 07.02.1915 оставлен на поле боя у д. Белошово Был в плену в лагере Руда, округ Гинденбурга, Германия. https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie12... Показать все
Место жительства
1915
Стрелка, Семеновский, Нижегородская область
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