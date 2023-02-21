Бугров Сафрон Екимович (Акимович)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1888 и 1896
Дата смертиПосле 29.08.1915 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Между 1888 и 1896
Отец: Бугров Еким (Аким)
Мать: не указана
Дата рождения рассчитана как -19/-27 лет от даты ранения.
Смерть
После 29.08.1915 ст.
Стрелок 7 роты 11-го Финляндского стрелкового полка. 25.08 ранен у д. Б. Березовица, Галиция и направлен в дивизионный лазарет. 29.08 поступил в лазарет Красного Креста при ... заводе Киевской губерн... Показать все
Место жительства
1915
Стрелка, Семеновский, Нижегородская область