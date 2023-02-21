Бугров Сафрон Екимович (Акимович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бугров Сафрон Екимович (Акимович)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1888 и 1896

Дата смерти

После 29.08.1915 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
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Место
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Рождение
Между 1888 и 1896

Отец: Бугров Еким (Аким)

Мать: не указана

Дата рождения рассчитана как -19/-27 лет от даты ранения.
Смерть
После 29.08.1915 ст.
Стрелок 7 роты 11-го Финляндского стрелкового полка. 25.08 ранен у д. Б. Березовица, Галиция и направлен в дивизионный лазарет. 29.08 поступил в лазарет Красного Креста при ... заводе Киевской губерн... Показать все
Место жительства
1915
Стрелка, Семеновский, Нижегородская область
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