Чепик Анисим Елисеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧепик Анисим Елисеев

Чепик Анисим Елисеев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Чепик Елисей Никифоров

Мать: Чепик Матрона Артёмова

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Аграфена

Мать ребёнка: Чепик Агриппина Мойсеева

Военная служба
1812
был в ополчении 1812 г. (РВИА, ф.395 оп.1 д.30 л.535об)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чепик Агриппина Мойсеева

до 1812 г.
Смерть
1838
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close