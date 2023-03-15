Чепик Анисим Елисеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смерти1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Чепик Елисей Никифоров
Мать: Чепик Матрона Артёмова
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Аграфена
Мать ребёнка: Чепик Агриппина Мойсеева
Военная служба
1812
был в ополчении 1812 г. (РВИА, ф.395 оп.1 д.30 л.535об)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чепик Агриппина Мойсеева
до 1812 г.
Смерть
1838