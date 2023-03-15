Чепик Елисей Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧепик Елисей Никифоров

Чепик Елисей Никифоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Чепик Никифор Росолов

Мать: Чепик Агафия Васильева

Рождение ребёнка
1782

Сын: Чепик Аггей Елисеев

Мать ребёнка: Чепик Матрона Артёмова

Рождение ребёнка
1785

Сын: Чепик Анисим Елисеев

Мать ребёнка: Чепик Матрона Артёмова

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Мария Елисеева

Мать ребёнка: Чепик Матрона Артёмова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чепик Матрона Артёмова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close