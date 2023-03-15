Чепик Елисей Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Чепик Никифор Росолов
Мать: Чепик Агафия Васильева
Рождение ребёнка
1782
Сын: Чепик Аггей Елисеев
Мать ребёнка: Чепик Матрона Артёмова
Рождение ребёнка
1785
Сын: Чепик Анисим Елисеев
Мать ребёнка: Чепик Матрона Артёмова
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Мария Елисеева
Мать ребёнка: Чепик Матрона Артёмова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чепик Матрона Артёмова
Смерть
Неизвестно