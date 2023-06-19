Чепик Матрона Артёмова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепик Матрона Артёмова

Место рождения

Лыщичи, Унечский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1764 г.р.

Дети

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Лыщичи, Унечский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Чепик Аггей Елисеев

Отец ребёнка: Чепик Елисей Никифоров

Рождение ребёнка
1785

Сын: Чепик Анисим Елисеев

Отец ребёнка: Чепик Елисей Никифоров

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Мария Елисеева

Отец ребёнка: Чепик Елисей Никифоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чепик Елисей Никифоров

Смерть
Неизвестно