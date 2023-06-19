Чепик Матрона Артёмова
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782
Сын: Чепик Аггей Елисеев
Отец ребёнка: Чепик Елисей Никифоров
Рождение ребёнка
1785
Сын: Чепик Анисим Елисеев
Отец ребёнка: Чепик Елисей Никифоров
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Мария Елисеева
Отец ребёнка: Чепик Елисей Никифоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно