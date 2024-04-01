Демидов Симеон Александров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Бракосочетание
17.01.1847
Жена: Демидова Ирина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Ташланова Ефросинья Ii Жена Симеонова
Мать ребёнка: Демидова Ирина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1858
Мать ребёнка: Демидова Ирина Иванова
Рождение ребёнка
30.09.1862
Дочь: Устинья Семенова
Мать ребёнка: Демидова Ирина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: Созонова Агрипина Семенова
Мать ребёнка: Демидова Ирина Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Демидова Ирина Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демидов Герасим Казак Выс. Рявкинского Семенов
Мать ребёнка: Демидова Ирина Иванова
Смерть
Неизвестно