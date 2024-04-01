Демидова (Дюкова) Ирина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: Дюков Иван Крест. Д. Ганькиной Кондратов
Бракосочетание
17.01.1847
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Ташланова Ефросинья Ii Жена Симеонова
Отец ребёнка: Демидов Симеон Александров
Рождение ребёнка
Около 1858
Отец ребёнка: Демидов Симеон Александров
Рождение ребёнка
30.09.1862
Дочь: Устинья Семенова
Отец ребёнка: Демидов Симеон Александров
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: Созонова Агрипина Семенова
Отец ребёнка: Демидов Симеон Александров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Демидов Симеон Александров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демидов Герасим Казак Выс. Рявкинского Семенов
Отец ребёнка: Демидов Симеон Александров
Смерть
Неизвестно