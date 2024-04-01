Демидов Александр Крест. Д. Ганькиной Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смерти05.11.1862
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Демидов Симеон Александров
Мать ребёнка: Демидова Воз. Варвара Стефанова
Рождение ребёнка
Около 1825
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Путилова Стефанида Александрова
Мать ребёнка: Демидова Воз. Варвара Стефанова
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Рявкина Матрона Александрова
Мать ребёнка: Демидова Воз. Варвара Стефанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусельникова Мария Александрова
Мать ребёнка: Демидова Воз. Варвара Стефанова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.11.1862
66 лет, горячка