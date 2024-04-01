Демидов Александр Крест. Д. Ганькиной Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидов Александр Крест. Д. Ганькиной Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

05.11.1862

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Демидов Симеон Александров

Мать ребёнка: Демидова Воз. Варвара Стефанова

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Демидов Тарас Казак Выс. Рявкинского Александров

Мать ребёнка: Демидова Воз. Варвара Стефанова

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Путилова Стефанида Александрова

Мать ребёнка: Демидова Воз. Варвара Стефанова

Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Рявкина Матрона Александрова

Мать ребёнка: Демидова Воз. Варвара Стефанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусельникова Мария Александрова

Мать ребёнка: Демидова Воз. Варвара Стефанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демидова Воз. Варвара Стефанова

Смерть
05.11.1862
66 лет, горячка
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