Рявкина (Демидова) Матрона Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Бракосочетание
10.01.1858
Рождение ребёнка
09.12.1872
Отец ребёнка: Рявкин Стефан Филипов
Рождение ребёнка
12.02.1876
Дочь: Агафья Стефанова
Отец ребёнка: Рявкин Стефан Филипов
Рождение ребёнка
12.03.1878
Отец ребёнка: Рявкин Стефан Филипов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рявкин Стефан Филипов
Смерть
Неизвестно