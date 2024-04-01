Рявкина (Демидова) Матрона Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рявкина (Демидова) Матрона Александрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: Демидов Александр Крест. Д. Ганькиной Васильев

Мать: Демидова Воз. Варвара Стефанова

Бракосочетание
10.01.1858

Муж: Рявкин Стефан Филипов

Рождение ребёнка
09.12.1872

Сын: Рявкин Никон Стефанов

Отец ребёнка: Рявкин Стефан Филипов

Рождение ребёнка
12.02.1876

Дочь: Агафья Стефанова

Отец ребёнка: Рявкин Стефан Филипов

Рождение ребёнка
12.03.1878

Сын: Рявкин Феофан Стефанов

Отец ребёнка: Рявкин Стефан Филипов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рявкин Николай Стефанов

Отец ребёнка: Рявкин Стефан Филипов

Смерть
Неизвестно
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