Демидов Тарас Казак Выс. Рявкинского Александров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Бракосочетание
25.04.1848
м. 22 ж. 18
Рождение ребёнка
13.05.1851
Дочь: Дурдина ? Лукия Тарасиева
Мать ребёнка: Демидова Пелагия Васильева
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Новоселова Параскева Тарасова
Мать ребёнка: Демидова Пелагия Васильева
Рождение ребёнка
06.07.1860
Дочь: Феврония Тарасова
Мать ребёнка: Демидова Пелагия Васильева
Рождение ребёнка
17.08.1862
Мать ребёнка: Демидова Пелагия Васильева
Рождение ребёнка
22.01.1872
Мать ребёнка: Демидова Пелагия Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самовская Христина Тарасиева
Мать ребёнка: Демидова Пелагия Васильева
Смерть
Неизвестно