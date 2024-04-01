Демидов Тарас Казак Выс. Рявкинского Александров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДемидов Тарас Казак Выс. Рявкинского Александров

Демидов Тарас Казак Выс. Рявкинского Александров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: Демидов Александр Крест. Д. Ганькиной Васильев

Мать: Демидова Воз. Варвара Стефанова

Бракосочетание
25.04.1848

Жена: Демидова Пелагия Васильева

м. 22 ж. 18
Рождение ребёнка
13.05.1851

Дочь: Дурдина ? Лукия Тарасиева

Мать ребёнка: Демидова Пелагия Васильева

Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Новоселова Параскева Тарасова

Мать ребёнка: Демидова Пелагия Васильева

Рождение ребёнка
06.07.1860

Дочь: Феврония Тарасова

Мать ребёнка: Демидова Пелагия Васильева

Рождение ребёнка
17.08.1862

Сын: Демидов Алипий Тарасов

Мать ребёнка: Демидова Пелагия Васильева

Рождение ребёнка
22.01.1872

Сын: Демидов Тимофей Тарасов

Мать ребёнка: Демидова Пелагия Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самовская Христина Тарасиева

Мать ребёнка: Демидова Пелагия Васильева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close