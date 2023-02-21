Васнецова (Широких) Варвара Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1735
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Мышкина Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Васнецов Иван Иосифович
Рождение ребёнка
1759
Отец ребёнка: Васнецов Иван Иосифович
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Васнецов Иван Иосифович
Рождение ребёнка
Около 1768
Отец ребёнка: Васнецов Иван Иосифович
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: Стефанова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Васнецов Иван Иосифович
Рождение ребёнка
1771
Отец ребёнка: Васнецов Иван Иосифович
Рождение ребёнка
1774
Сын: Васнецов Василий Иванович
Отец ребёнка: Васнецов Иван Иосифович
Рождение ребёнка
25.10.1776
Отец ребёнка: Васнецов Иван Иосифович
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Васнецов Иван Иосифович
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Васнецов Иван Иосифович
Работа или профессия
Неизвестно
дочерь «того же села от праздноживущего взятого на военную службу Терентия Широких»