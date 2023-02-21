Васнецова (Широких) Варвара Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васнецова (Широких) Варвара Терентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1735

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Мышкина Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Васнецов Иван Иосифович

Рождение ребёнка
1759

Сын: Васнецов Иван Иванович

Отец ребёнка: Васнецов Иван Иосифович

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Васнецов Иван Иосифович

Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Васнецов Иоаким Иванович

Отец ребёнка: Васнецов Иван Иосифович

Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: Стефанова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Васнецов Иван Иосифович

Рождение ребёнка
1771

Сын: Васнецов Яков Иванович

Отец ребёнка: Васнецов Иван Иосифович

Рождение ребёнка
1774

Сын: Васнецов Василий Иванович

Отец ребёнка: Васнецов Иван Иосифович

Рождение ребёнка
25.10.1776

Сын: Васнецов Кузьма Иванович

Отец ребёнка: Васнецов Иван Иосифович

Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Васнецов Иван Иосифович

Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Васнецов Иван Иосифович

Работа или профессия
Неизвестно
дочерь «того же села от праздноживущего взятого на военную службу Терентия Широких»
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