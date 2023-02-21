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(Васнецова) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Васнецов Иван Иосифович

Мать: Васнецова Варвара Терентьевна

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