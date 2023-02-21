Васнецов Яков Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смерти1795
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Покрышкина Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Васнецова Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Анисимова Ольга Яковлевна
Мать ребёнка: Васнецова Екатерина Григорьевна
Работа или профессия
Неизвестно
иерей в селе Ошеть
Смерть
1795