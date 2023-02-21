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Васнецов Яков Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

1795

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Васнецов Иван Иосифович

Мать: Васнецова Варвара Терентьевна

Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Покрышкина Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Васнецова Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Анисимова Ольга Яковлевна

Мать ребёнка: Васнецова Екатерина Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
иерей в селе Ошеть
Смерть
1795
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