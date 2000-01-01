(Васнецова) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Васнецова) Прасковья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1779

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: Васнецов Иван Иосифович

Мать: Васнецова Варвара Терентьевна

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