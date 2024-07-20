Ваганова Варвара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смерти22.04.1811
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.04.1811
Щучье, Щучанский муниципальный район, Курганская область
https://yandex.ru/archive/catalog/351c167b-a240-448f-bcbf-d813637c5310/33 стр. 33 (ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №11, дело №513 // Метрические книги церквей Челябинского заказа во... Показать все