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Ваганова Варвара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

22.04.1811

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1770 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ваганов Андрей Мартынович

Смерть
22.04.1811
Щучье, Щучанский муниципальный район, Курганская область
https://yandex.ru/archive/catalog/351c167b-a240-448f-bcbf-d813637c5310/33 стр. 33 (ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №11, дело №513 // Метрические книги церквей Челябинского заказа во... Показать все

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