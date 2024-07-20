Ваганов Андрей Мартынович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смерти1814
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
1811
https://yandex.ru/archive/catalog/58854850-c95c-459f-8365-a4d2019da93c/173
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Ваганова Гликерия Ивановна
Щучье, Щучанский муниципальный район, Курганская область
Смерть
1814