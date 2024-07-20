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Ваганов Андрей Мартынович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

1814

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Ваганов Мартын Федорович

Мать: Ваганова Параскева Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ваганова Варвара Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
1811

Жена: Ваганова Гликерия Ивановна

https://yandex.ru/archive/catalog/58854850-c95c-459f-8365-a4d2019da93c/173
Рождение ребёнка
1814

Сын: Ваганов Борис Андреевич

Мать ребёнка: Ваганова Гликерия Ивановна

Щучье, Щучанский муниципальный район, Курганская область
Смерть
1814

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