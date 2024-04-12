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Бут Емельян Федорович

Место рождения

Корсуновка, Харківська область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Бут Федор

Мать: не указана

Корсуновка, Харківська область
Рождение ребёнка
14.05.1873

Дочь: Евгения Емельяновна

Мать ребёнка: Бут Мария Константиновна

Рождение ребёнка
30.05.1875

Дочь: Феодосия Емельяновна

Мать ребёнка: Бут Мария Константиновна

Рождение ребёнка
29.08.1877

Дочь: Наталья Емельяновна

Мать ребёнка: Бут Мария Константиновна

Рождение ребёнка
1878

Сын: Бут Трофим Емельянович

Мать ребёнка: Бут Мария Константиновна

Рождение ребёнка
?.02.1879

Дочь: Анна Емельяновна

Мать ребёнка: Бут Мария Константиновна

Рождение ребёнка
13.11.1881

Дочь: Екатерина Емельяновна

Мать ребёнка: Бут Мария Константиновна

Рождение ребёнка
24.09.1883

Дочь: Анастасия Емельяновна

Мать ребёнка: Бут Мария Константиновна

Рождение ребёнка
30.06.1885

Сын: Бут Петр Емельянович

Мать ребёнка: Бут Мария Константиновна

Рождение ребёнка
22.05.1887

Сын: Бут Михаил Емельянович

Мать ребёнка: Бут Мария Константиновна

Рождение ребёнка
13.04.1889

Сын: Бут Трофим Емельянович

Мать ребёнка: Бут Мария Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бут Мария Константиновна

Смерть
Неизвестно
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