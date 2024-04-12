Бут Емельян Федорович
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Бут Федор
Рождение ребёнка
14.05.1873
Дочь: Евгения Емельяновна
Мать ребёнка: Бут Мария Константиновна
Рождение ребёнка
30.05.1875
Дочь: Феодосия Емельяновна
Мать ребёнка: Бут Мария Константиновна
Рождение ребёнка
29.08.1877
Дочь: Наталья Емельяновна
Мать ребёнка: Бут Мария Константиновна
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Бут Мария Константиновна
Рождение ребёнка
?.02.1879
Дочь: Анна Емельяновна
Мать ребёнка: Бут Мария Константиновна
Рождение ребёнка
13.11.1881
Дочь: Екатерина Емельяновна
Мать ребёнка: Бут Мария Константиновна
Рождение ребёнка
24.09.1883
Дочь: Анастасия Емельяновна
Мать ребёнка: Бут Мария Константиновна
Рождение ребёнка
30.06.1885
Сын: Бут Петр Емельянович
Мать ребёнка: Бут Мария Константиновна
Рождение ребёнка
22.05.1887
Мать ребёнка: Бут Мария Константиновна
Рождение ребёнка
13.04.1889
Мать ребёнка: Бут Мария Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бут Мария Константиновна
Смерть
Неизвестно