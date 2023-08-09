Бут Мария Константиновна
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смерти11.02.1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.06.1870
Дочь: Акилина Емельяновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
14.05.1873
Дочь: Евгения Емельяновна
Отец ребёнка: Бут Емельян Федорович
Рождение ребёнка
30.05.1875
Дочь: Феодосия Емельяновна
Отец ребёнка: Бут Емельян Федорович
Рождение ребёнка
29.08.1877
Дочь: Наталья Емельяновна
Отец ребёнка: Бут Емельян Федорович
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Бут Емельян Федорович
Рождение ребёнка
?.02.1879
Дочь: Анна Емельяновна
Отец ребёнка: Бут Емельян Федорович
Рождение ребёнка
13.11.1881
Дочь: Екатерина Емельяновна
Отец ребёнка: Бут Емельян Федорович
Рождение ребёнка
24.09.1883
Дочь: Анастасия Емельяновна
Отец ребёнка: Бут Емельян Федорович
Рождение ребёнка
30.06.1885
Сын: Бут Петр Емельянович
Отец ребёнка: Бут Емельян Федорович
Рождение ребёнка
22.05.1887
Отец ребёнка: Бут Емельян Федорович
Рождение ребёнка
13.04.1889
Отец ребёнка: Бут Емельян Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.02.1917
Причина смерти: Естественная смерть/старость