Матвей Григорьев
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
11.10.1795
Жена: Параскева Павлова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
08.10.1796
Жена: Стефанида Андреева
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
09.12.1796
Дочь: Анна ст
Мать ребёнка: Параскева Павлова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.06.1797
Сын: Ульян Матвеев
Мать ребёнка: Стефанида Андреева
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.03.1801
Дочь: Евдокия Матвеева
Мать ребёнка: Параскева Павлова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1806
Дочь: Анна Матвеева
Мать ребёнка: Параскева Павлова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.07.1809
Сын: Андрей Матвеев
Мать ребёнка: Параскева Павлова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно