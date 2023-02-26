Матвей Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатвей Григорьев

Матвей Григорьев

avatar

Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777

Отец: Григорий

Мать: ?

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.10.1795

Жена: Параскева Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
08.10.1796

Жена: Стефанида Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
09.12.1796

Дочь: Анна ст

Мать ребёнка: Параскева Павлова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.06.1797

Сын: Ульян Матвеев

Мать ребёнка: Стефанида Андреева

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.03.1801

Дочь: Евдокия Матвеева

Мать ребёнка: Параскева Павлова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1806

Дочь: Анна Матвеева

Мать ребёнка: Параскева Павлова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.07.1809

Сын: Андрей Матвеев

Мать ребёнка: Параскева Павлова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close