Параскева Павлова
Место рождения
Дата рожденияДо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777
Отец: Павел Никитин
Мать: ?
Бракосочетание
11.10.1795
Муж: Матвей Григорьев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
09.12.1796
Дочь: Анна ст
Отец ребёнка: Матвей Григорьев
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.03.1801
Дочь: Евдокия Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Григорьев
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1806
Дочь: Анна Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Григорьев
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.07.1809
Сын: Андрей Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Григорьев
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно