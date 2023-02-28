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Параскева Павлова

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Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777

Отец: Павел Никитин

Мать: ?

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
11.10.1795

Муж: Матвей Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
09.12.1796

Дочь: Анна ст

Отец ребёнка: Матвей Григорьев

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.03.1801

Дочь: Евдокия Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Григорьев

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1806

Дочь: Анна Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Григорьев

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.07.1809

Сын: Андрей Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Григорьев

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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