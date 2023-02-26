Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Никифор Григорьев
Мать ребёнка: ?
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1776
Сын: Арест Григорьев
Мать ребёнка: ?
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1777
Сын: Матвей Григорьев
Мать ребёнка: ?
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Елизавета Григорьева
Мать ребёнка: ?
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1782
Сын: Логгин Григорьев
Мать ребёнка: ?
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно