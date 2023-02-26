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Елизавета Григорьева

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Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1778

Дата смерти

06.06.1808

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Григорий

Мать: ?

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.07.1798

Муж: Даниил Владимиров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.04.1800

Сын: Никита Данилов

Отец ребёнка: Даниил Владимиров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.03.1807

Дочь: Евдокия Данилова

Отец ребёнка: Даниил Владимиров

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
06.06.1808
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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