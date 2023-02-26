Елизавета Григорьева
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1778
Дата смерти06.06.1808
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
17.07.1798
Муж: Даниил Владимиров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.04.1800
Сын: Никита Данилов
Отец ребёнка: Даниил Владимиров
Рождение ребёнка
08.03.1807
Дочь: Евдокия Данилова
Отец ребёнка: Даниил Владимиров
Смерть
06.06.1808