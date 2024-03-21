Волкова (Попкова) Екатерина Ii
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Попков Федор I
Мать: (Попкова) Евгения I
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волкова Александр Ii
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волкова Александр Ii
Рождение ребёнка
12.02.1939
Дочь: Чувашова Валентина Ii
Отец ребёнка: Волкова Александр Ii
Рождение ребёнка
19.03.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волкова Александр Ii