Волкова (Попкова) Екатерина Ii — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Попкова) Екатерина Ii

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

1939 г.р.
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Добавил:

ар
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Попков Федор I

Мать: (Попкова) Евгения I

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волкова Александр Ii

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волкова Александр Ii

Рождение ребёнка
12.02.1939

Дочь: Чувашова Валентина Ii

Отец ребёнка: Волкова Александр Ii

Рождение ребёнка
19.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волкова Александр Ii

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