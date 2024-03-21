Волкова Александр Ii — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова Александр Ii

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1939 г.р.
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Добавил:

ар
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волкова (Попкова) Екатерина Ii

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова (Попкова) Екатерина Ii

Рождение ребёнка
12.02.1939

Дочь: Чувашова Валентина Ii

Мать ребёнка: Волкова (Попкова) Екатерина Ii

Рождение ребёнка
19.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волкова (Попкова) Екатерина Ii

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