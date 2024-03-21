(Попкова) Евгения I — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Попкова) Евгения I

Место рождения

ДЕРЕВНЯ ТИХОМИРОВКА

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

ар
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попков Федор I

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попков Федор I

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попков Федор I

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попков Федор I

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попков Федор I

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попков Федор I

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попков Федор I

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова (Попкова) Екатерина Ii

Отец ребёнка: Попков Федор I

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попков Федор I

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