Попков Федор I
Место рожденияДЕРЕВНЯ ТИХОМИРОВКА
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова (Попкова) Екатерина Ii
Мать ребёнка: (Попкова) Евгения I
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Попкова) Евгения I