Попков Федор I — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попков Федор I

Место рождения

ДЕРЕВНЯ ТИХОМИРОВКА

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ар
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Попкова) Евгения I

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Попкова) Евгения I

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Попкова) Евгения I

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Попкова) Евгения I

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Попкова) Евгения I

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Попкова) Евгения I

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Попкова) Евгения I

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова (Попкова) Екатерина Ii

Мать ребёнка: (Попкова) Евгения I

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Попкова) Евгения I

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