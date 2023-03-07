Головъ Фаддей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоловъ Фаддей

Головъ Фаддей

avatar

Место рождения

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1727

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Головъ Лаврентий

Мать: не указана

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Вязовцева Надежда

Мать ребёнка: Голова Стефанида Онофрева

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Семикова Дарья

Мать ребёнка: Голова Стефанида Онофрева

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Пукина Пелагея

Мать ребёнка: Голова Стефанида Онофрева

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Головъ Еремей

Мать ребёнка: Голова Стефанида Онофрева

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Головъ Антонъ

Мать ребёнка: Голова Стефанида Онофрева

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Микерина Мавра

Мать ребёнка: Голова Стефанида Онофрева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голова Стефанида Онофрева

Смерть
1789
Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close