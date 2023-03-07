Головъ Фаддей
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смерти1789
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Головъ Лаврентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Вязовцева Надежда
Мать ребёнка: Голова Стефанида Онофрева
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Семикова Дарья
Мать ребёнка: Голова Стефанида Онофрева
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Пукина Пелагея
Мать ребёнка: Голова Стефанида Онофрева
Рождение ребёнка
1757
Сын: Головъ Еремей
Мать ребёнка: Голова Стефанида Онофрева
Рождение ребёнка
1762
Сын: Головъ Антонъ
Мать ребёнка: Голова Стефанида Онофрева
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Микерина Мавра
Мать ребёнка: Голова Стефанида Онофрева
Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1789
Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан