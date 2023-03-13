Головъ Лаврентий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смерти1748
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: Головъ Степанъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1725
Сын: Головъ Андрей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1727
Сын: Головъ Фаддей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1734
Сын: Головъ Арефий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1736
Сын: Головъ Ларионъ
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1748