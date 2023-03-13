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Головъ Лаврентий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

1748

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: Головъ Степанъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1725

Сын: Головъ Андрей

Мать ребёнка: не указана

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1727

Сын: Головъ Фаддей

Мать ребёнка: не указана

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1734

Сын: Головъ Арефий

Мать ребёнка: не указана

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Головъ Ларионъ

Мать ребёнка: не указана

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1748
Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
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