Семикова (Голова) Дарья
Место рождения
Дата рождения1748
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Головъ Фаддей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семиковъ Онисимъ
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Гужова (Семикова) Лукерья
Отец ребёнка: Семиковъ Онисимъ
Рождение ребёнка
1767
Сын: Семиковъ Степанъ
Отец ребёнка: Семиковъ Онисимъ
Рождение ребёнка
1775
Сын: Семиковъ Осипъ
Отец ребёнка: Семиковъ Онисимъ