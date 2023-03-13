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Семикова (Голова) Дарья

Место рождения

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1748

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Головъ Фаддей

Мать: Голова Стефанида Онофрева

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семиковъ Онисимъ

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Гужова (Семикова) Лукерья

Отец ребёнка: Семиковъ Онисимъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1767

Сын: Семиковъ Степанъ

Отец ребёнка: Семиковъ Онисимъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1775

Сын: Семиковъ Осипъ

Отец ребёнка: Семиковъ Онисимъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

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