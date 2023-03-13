Семиковъ Онисимъ
Место рождения
Дата рождения1746
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Семиковъ Яковъ
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семикова (Голова) Дарья
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Гужова (Семикова) Лукерья
Мать ребёнка: Семикова (Голова) Дарья
Рождение ребёнка
1767
Сын: Семиковъ Степанъ
Мать ребёнка: Семикова (Голова) Дарья
Рождение ребёнка
1775
Сын: Семиковъ Осипъ
Мать ребёнка: Семикова (Голова) Дарья