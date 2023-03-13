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Семиковъ Онисимъ

Место рождения

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1746

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Семиковъ Яковъ

Мать: Семикова Матрена Никитина

Ходары, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семикова Василиса Сергеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семикова (Голова) Дарья

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Гужова (Семикова) Лукерья

Мать ребёнка: Семикова (Голова) Дарья

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1767

Сын: Семиковъ Степанъ

Мать ребёнка: Семикова (Голова) Дарья

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1775

Сын: Семиковъ Осипъ

Мать ребёнка: Семикова (Голова) Дарья

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

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