Вязовцева (Голова) Надежда
Место рождения
Дата рождения1747
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Головъ Фаддей
Рождение ребёнка
1772
Сын: Вязовцевъ Иванъ
Отец ребёнка: Вязовцевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Вязовцевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Стефанида
Отец ребёнка: Вязовцевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Вязовцевъ Лаврентий
Отец ребёнка: Вязовцевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1787
Сын: Вязовцевъ Абросимъ
Отец ребёнка: Вязовцевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1787
Сын: Вязовцевъ Антонъ
Отец ребёнка: Вязовцевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Вязовцевъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вязовцевъ Иванъ