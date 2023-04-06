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Вязовцева (Голова) Надежда

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Место рождения

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1747

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Головъ Фаддей

Мать: Голова Стефанида Онофрева

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Вязовцевъ Иванъ

Отец ребёнка: Вязовцевъ Иванъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Вязовцевъ Иванъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Стефанида

Отец ребёнка: Вязовцевъ Иванъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Вязовцевъ Лаврентий

Отец ребёнка: Вязовцевъ Иванъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Вязовцевъ Абросимъ

Отец ребёнка: Вязовцевъ Иванъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Вязовцевъ Антонъ

Отец ребёнка: Вязовцевъ Иванъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Вязовцевъ Иванъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вязовцевъ Иванъ

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