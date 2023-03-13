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Головъ Еремей

Место рождения

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1757

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Головъ Фаддей

Мать: Голова Стефанида Онофрева

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голова (Жажакина) Офимья

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Голова) Марфа

Мать ребёнка: Голова (Жажакина) Офимья

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Голова) Василиса

Мать ребёнка: Голова (Жажакина) Офимья

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Головъ Самойла

Мать ребёнка: Голова (Жажакина) Офимья

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Головъ Дмитрий

Мать ребёнка: Голова (Жажакина) Офимья

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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