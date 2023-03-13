Головъ Еремей
Место рождения
Дата рождения1757
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Головъ Фаддей
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голова (Жажакина) Офимья
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Голова) Марфа
Мать ребёнка: Голова (Жажакина) Офимья
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Голова) Василиса
Мать ребёнка: Голова (Жажакина) Офимья
Рождение ребёнка
1786
Сын: Головъ Самойла
Мать ребёнка: Голова (Жажакина) Офимья
Рождение ребёнка
1793
Сын: Головъ Дмитрий
Мать ребёнка: Голова (Жажакина) Офимья