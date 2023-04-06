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Головъ Дмитрий
Головъ Дмитрий
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Место рождения
Верхотор
Дата рождения
1793
Пол
Мужской
Отец
Головъ Еремей
1757 г.р.
Мать
Голова (Жажакина) Офимья
1756 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец:
Головъ Еремей
Мать:
Голова Офимья
Верхотор
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