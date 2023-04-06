Голова (Жажакина) Офимья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолова (Жажакина) Офимья

Голова (Жажакина) Офимья

avatar

Место рождения

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1756

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Жижакинъ Естифей

Мать: Жижакина Агрофена Иванова

Умай, Вадский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Головъ Еремей

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Василиса

Отец ребёнка: Головъ Еремей

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Головъ Самойла

Отец ребёнка: Головъ Еремей

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Головъ Дмитрий

Отец ребёнка: Головъ Еремей

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головъ Еремей

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close