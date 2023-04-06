Голова (Жажакина) Офимья
Место рождения
Дата рождения1756
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Жижакинъ Естифей
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Головъ Еремей
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Головъ Еремей
Рождение ребёнка
1786
Сын: Головъ Самойла
Отец ребёнка: Головъ Еремей
Рождение ребёнка
1793
Сын: Головъ Дмитрий
Отец ребёнка: Головъ Еремей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Головъ Еремей