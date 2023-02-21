Борисова (Фролова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова (Фролова) Евдокия

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Место рождения

дер. Новые Алгаши, Симбирская губерния

Дата рождения

21.02.1871

Дата смерти

1940

Пол

Женский

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1871

Отец: Фролов Григорий

Мать: Акилина

дер. Новые Алгаши, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
14.03.1900

Сын: Борисов Савелий

Отец ребёнка: Борисов Алексей

Новые Алгаши, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Борисов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устиния

Отец ребёнка: Борисов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Захар

Отец ребёнка: Борисов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Василий

Отец ребёнка: Борисов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Фёдор

Отец ребёнка: Борисов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Алексей

Отец ребёнка: Борисов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Борисов Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисов Алексей

Смерть
1940
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