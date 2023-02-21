Борисова (Фролова) Евдокия
Место рождениядер. Новые Алгаши, Симбирская губерния
Дата рождения21.02.1871
Дата смерти1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1871
Отец: Фролов Григорий
Мать: Акилина
дер. Новые Алгаши, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
14.03.1900
Сын: Борисов Савелий
Отец ребёнка: Борисов Алексей
Новые Алгаши, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Борисов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устиния
Отец ребёнка: Борисов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисов Захар
Отец ребёнка: Борисов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисов Василий
Отец ребёнка: Борисов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисов Фёдор
Отец ребёнка: Борисов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисов Алексей
Отец ребёнка: Борисов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Борисов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Борисов Алексей
Смерть
1940