Фролов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролов Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фрол

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1871

Дочь: Борисова Евдокия

Мать ребёнка: Акилина

дер. Новые Алгаши, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Ефим

Мать ребёнка: Акилина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Яков

Мать ребёнка: Акилина

Смерть
Неизвестно
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