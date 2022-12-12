Борисов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорисов Алексей

Борисов Алексей

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Борисов Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1900

Сын: Борисов Савелий

Мать ребёнка: Борисова Евдокия

Новые Алгаши, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Борисова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устиния

Мать ребёнка: Борисова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Захар

Мать ребёнка: Борисова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Василий

Мать ребёнка: Борисова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Фёдор

Мать ребёнка: Борисова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Алексей

Мать ребёнка: Борисова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Борисова Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисова Евдокия

Смерть
1941
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close