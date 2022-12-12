Борисов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Борисов Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1900
Сын: Борисов Савелий
Мать ребёнка: Борисова Евдокия
Новые Алгаши, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Борисова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устиния
Мать ребёнка: Борисова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисов Захар
Мать ребёнка: Борисова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисов Василий
Мать ребёнка: Борисова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисов Фёдор
Мать ребёнка: Борисова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисов Алексей
Мать ребёнка: Борисова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Борисова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Борисова Евдокия
Смерть
1941