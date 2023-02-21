Акилина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трофим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1871

Дочь: Борисова Евдокия

Отец ребёнка: Фролов Григорий

дер. Новые Алгаши, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Ефим

Отец ребёнка: Фролов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фролов Яков

Отец ребёнка: Фролов Григорий

Смерть
Неизвестно
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