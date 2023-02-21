Акилина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трофим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.02.1871
Дочь: Борисова Евдокия
Отец ребёнка: Фролов Григорий
дер. Новые Алгаши, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фролов Ефим
Отец ребёнка: Фролов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фролов Яков
Отец ребёнка: Фролов Григорий
Смерть
Неизвестно