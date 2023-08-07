Бабина (Плюхина) Авдотья Феодорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабина (Плюхина) Авдотья Феодорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1828

Отец: Плюхин Федор Аверьянов

Мать: Плюхина Анна

Бракосочетание
03.02.1850

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1852

Сын: Бабин Филипп Михайлов

Отец ребёнка: Бабин Михаил Иванов

Крючковская, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабин Яков Михайлов

Отец ребёнка: Бабин Михаил Иванов

Крючковская, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабин Александр Михайлов

Отец ребёнка: Бабин Михаил Иванов

Крючковская, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабин Михаил Иванов

Смерть
Неизвестно
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