Бабина (Плюхина) Авдотья Феодорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.07.1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1828
Отец: Плюхин Федор Аверьянов
Мать: Плюхина Анна
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Бабин Михаил Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабин Яков Михайлов
Отец ребёнка: Бабин Михаил Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бабин Михаил Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бабин Михаил Иванов
Смерть
Неизвестно