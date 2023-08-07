Плюхина Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плюхина Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Плюхин Никифор Федоров

Отец ребёнка: Плюхин Федор Аверьянов

Рождение ребёнка
30.07.1828

Дочь: Бабина (Плюхина) Авдотья Феодорова

Отец ребёнка: Плюхин Федор Аверьянов

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Плюхина Пелагея Федорова

Отец ребёнка: Плюхин Федор Аверьянов

Рождение ребёнка
1834

Сын: Плюхин Андрей Федоров

Отец ребёнка: Плюхин Федор Аверьянов

Смерть
Неизвестно

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