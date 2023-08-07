Плюхина Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Плюхин Федор Аверьянов
Рождение ребёнка
30.07.1828
Дочь: Бабина (Плюхина) Авдотья Феодорова
Отец ребёнка: Плюхин Федор Аверьянов
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Плюхина Пелагея Федорова
Отец ребёнка: Плюхин Федор Аверьянов
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Плюхин Федор Аверьянов
Смерть
Неизвестно