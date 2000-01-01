слобода Крючковская, Раненбургский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Крючковская

Раненбургский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
слобода
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Раненбургский уезд
2311Крючковская, сл. пригор.при р. Становой Рясе.1522011261193Церковь православная 1. Сельское правление. Училище.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Раненбургский уезд, Крючковская волость
912. Лучинская, Крючковская и Заречинская, пригородные слободы бывшие государственные, при речке Становой Рясе и Ягодной Рясе, дворов 343, жителей 2566, церковь православ Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Рязанская губерния, Раненбургский уезд, Крючковская волость
слобода Лутинская1551820161072337531036478сведений нет

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Раненбургский уезд, Крючковская волость
Крючки, Крючковская пригород. сл.4881на тр. ряжск-раненбург при р. Становой рясе155432436868¼½КрючкиЦер.-пр. шк. смеш., зап. хлебопашество

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