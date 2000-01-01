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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2311Крючковская, сл. пригор.при р. Становой Рясе.—1522011261193Церковь православная 1. Сельское правление. Училище.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
912. Лучинская, Крючковская и Заречинская, пригородные слободы бывшие государственные, при речке Становой Рясе и Ягодной Рясе, дворов 343, жителей 2566, церковь православ Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
слобода Лутинская1551820161072337531036478сведений нет
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Крючки, Крючковская пригород. сл.4881на тр. ряжск-раненбург при р. Становой рясе155432436868—¼½КрючкиЦер.-пр. шк. смеш., зап. хлебопашество