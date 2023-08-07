Плюхин Федор Аверьянов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Плюхина Анна
Рождение ребёнка
30.07.1828
Дочь: Бабина Авдотья Феодорова
Мать ребёнка: Плюхина Анна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Плюхина Пелагея Федорова
Мать ребёнка: Плюхина Анна
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Плюхина Анна
Смерть
Неизвестно