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Плюхин Федор Аверьянов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Плюхин Аверьян Кондратьев

Мать: Плюхина Матрёна Евдокимова

Рождение ребёнка
1826

Сын: Плюхин Никифор Федоров

Мать ребёнка: Плюхина Анна

Рождение ребёнка
30.07.1828

Дочь: Бабина Авдотья Феодорова

Мать ребёнка: Плюхина Анна

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Плюхина Пелагея Федорова

Мать ребёнка: Плюхина Анна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Плюхин Андрей Федоров

Мать ребёнка: Плюхина Анна

Смерть
Неизвестно
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